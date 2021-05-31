الهلال الأحمر المصري يعلن تواصل "الجسر البري" لدعم الشعب الفلسطيني

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن "مصر تلعب دورا إنسانيا بتقديم الدعم إلى فلسطين منذ بداية العدوان الإسرائيلي".

وفي تصريح لقناة "صدى البلد"، أضاف الناظر: "نرصد كافة احتياجات فلسطين، والاستقبال الحافل من قبل الشعب الفلسطيني للواء عباس كامل بمثابة رسالة شكر".

وأوضح أن "صندوق تحيا مصر أرسل أكثر من 150 طن مساعدات إلى الشعب الفلسطيني، إضافة إلى وجود سيارات الإسعاف في معبر رفح لنقل المصابين، وتقديم الدعم النفسي للأسر التي فقدت أفرادا في العدوان الإسرائيلي".

وتابع: "تونس والكويت أرسلت مساعدات إلى فلسطين عبر مصر، ودول أخرى بصدد إرسال مساعدات"، مؤكدا تواصل الجسر البري لدعم الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT