الصحة السعودية تحذر ناشري الأكاذيب حول لقاحات كورونا

حذر متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، ناشري الأكاذيب حول لقاحات كورونا قائلا: إن عليهم عدم تداول الشائعات التي لا تستند إلى دليل علمي.

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا: إن لقاحات كورونا ذات مأمونية عالية وأثبتت حمايتها للأفراد.

وأشار العبد العالي إلى أن منحنى الحالات المصابة بكورونا عاد للانخفاض، بسبب الوعي المجتمعي.

وقال: السمة الغالبة لأفراد المجتمع هي الوعي والتمسك بالإجراءات الاحترازية والإقبال على اللقاحات ومأمونية اللقاحات عالية، والتردد في أخذها أمر خطير.

وكشف العبد العالي أن 14.852.246 جرعة من لقاح تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم.

المصدر: "سبق"