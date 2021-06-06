وفد حكومي برفقة رجال أعمال يتوجه من قطاع غزة إلى القاهرة

غادر اليوم الأحد، وفد حكومي يرافقه رجال أعمال من قطاع غزة متوجها إلى مصر، لمتابعة الجهود التي تبذلها القاهرة لإعادة الإعمار.

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وأفادت وكالة "معا" بأن مصدرا حكوميا فلسطينيا في غزة، فضل عدم الكشف عن هويته، قال "إن وفدا من وزارة الأشغال الفلسطينية برئاسة الوكيل ناجي سرحان، إضافة لشخصيات من القطاع الخاص، غادروا غزة، نحو القاهرة".

وأوضح أن "هذه الزيارة تأتي للمتابعة والتنسيق بخصوص الجهود المصرية في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير".

وأشار إلى أن الوفد سيلتقي بـ"مختصين في الجانب المصري بملف إعادة الإعمار".

والجمعة، وصل إلى قطاع غزة طاقم هندسي مصري، ومعدات وآليات مصرية، بلغ عددها نحو 51 آلية، بينها "شاحنات وحفارات وناقلات، ورافعات"، يرافق كل آلة سائق.

وفي 18 مايو الماضي، أعلنت مصر، تقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، الذي شهد تدميرا بالغا جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدى 11 يوما، حسب بيان للرئاسة المصرية.

المصدر: "معا"