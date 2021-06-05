مصر.. الإعدام شنقا لـ3 متهمين قتلوا شرطيا بالمنيا

قضت محكمة النقض المصرية بإعدام ثلاثة مدانين بقتل شرطي وإصابة نقيب في الشرطة بالمنيا عام 2014.

وتعود القضية إلى إطلاق الجناة من سيارة كانوا يستقلونها وابلا من الأعيرة النارية على دورية أمنية بمركز العدوة، ما أسفر عن مقتل السائق الشرطي سيد جمعة متأثرا بطلق ناري بالرأس، وإصابة قائد الدورية الأمنية النقيب أحمد رأفت معاون مباحث مركز العدوة وحدوث تلف بسيارة الشرطة.

وحكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين سعيد السيد إبراهيم حسن ومحمود مبروك عبد اللطيف عبد الجواد وأحمد صالح إبراهيم محمد بالإعدام شنقا، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين الناريين المضبوطين.

المصدر: RT