الشرطة الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها على الصحفيين في الشيخ جراح شمال القدس (فيديو)

واصلت السلطات الإسرائيلية عمليات استهدافها للصحفيين في فلسطين وخاصة في حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة بمدينة القدس.

وقالت وسائل إعلام قطرية مساء يوم السبت، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية جيفارا البديري من أمام حي الشيخ جراح بالقدس وضربتها في سيارة الشرطة.

وتظهر الشرطة في فيديو عملية الاعتداء على الصحفية البديري واعتقالها بالقوة، في حين أنها كانت خلال أداء مهام عملها وفقا لوكالة "سوا" الإخبارية.

وقمعت القوات الإسرائيلية مساء اليوم، مشاركين بوقفة تضامنية منددة بنية الاحتلال تهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من حي الشيخ جراح، شمال القدس.

وقال شهود عيان، إن القوات الإسرائيلية هاجمت المشاركين في الوقفة وأطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأكد المشاركون في الوقفة أنها تأتي لمساندة عائلة الشهيد عمر القاسم، والعائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها من حي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بسياسات الاحتلال العنصرية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير المقدسيين من منازلهم.

المصدر: RT _ وكالة "وفا" الفلسطينية