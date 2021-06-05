موقع "طقس العرب".. الكويت تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

قال موقع "طقس العرب" إن أعلى درجة حرارة مسجلة على وجه الأرض لهذا اليوم كانت في الكويت بمحافظة الأحمدي جنوبي العاصمة، حيث سجلت محطة رصد النويصيب 50.7 درجة مئوية.

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وأضاف الموقع أن محطة رصد العميدية في إيران سجلت 49.9 درجة مئوية لتحتل المنطقة المذكورة في إيران المركز الثاني بعد الكويت.

وأفاد بأن ولاية عبري في سلطنة عمان سجلت ثالث أعلى درجة حرارة لهذا اليوم بلغت 49.6 درجة مئوية.

المصدر: موقع "طقس العرب"