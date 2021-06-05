 
مباشر

موقع "طقس العرب".. الكويت تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

أخبار العالم العربي

موقع
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qk48

قال موقع "طقس العرب" إن أعلى درجة حرارة مسجلة على وجه الأرض لهذا اليوم كانت في الكويت بمحافظة الأحمدي جنوبي العاصمة، حيث سجلت محطة رصد النويصيب 50.7 درجة مئوية.

إقرأ المزيد
تحذيرات من موجة حارة ستضرب مصر
تحذيرات من موجة حارة ستضرب مصر

وأضاف الموقع أن محطة رصد العميدية في إيران سجلت 49.9 درجة مئوية لتحتل المنطقة المذكورة في إيران المركز الثاني بعد الكويت.

وأفاد بأن ولاية عبري في سلطنة عمان سجلت ثالث أعلى درجة حرارة لهذا اليوم بلغت 49.6 درجة مئوية.

المصدر: موقع "طقس العرب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا