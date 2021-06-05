السعودية تسجل 16 وفاة وأكثر من 1100 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية السعودية لليوم الثاني على التوالي 16 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 1144 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 1201 إصابة في اليوم السابق)، فيما تماثل 1253 مريضا للشفاء.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1144) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (16) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1253) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (439,459) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/qNK9fmnZO0 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 5, 2021

وسجلت في المملكة إجمالا منذ بداية الجائحة 456562 إصابة بالعدوى، بما في ذلك 7440 حالة وفاة و439459 حالة شفاء و9663 حالة نشطة منها 1539 مريضا في حالة حرجة.

وتم في السعودية حتى اليوم إعطاء أكثر من 14.74 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا.

المصدر: RT