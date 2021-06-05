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إسرائيل تقرر الإفراج عن أقدم الأسرى الأردنيين

أخبار العالم العربي

إسرائيل تقرر الإفراج عن أقدم الأسرى الأردنيين
Reuters
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من المقرر أن تفرج إدارة السجون الإسرائيلية، غدا الأحد، عن الأسير عبد الله نوح أبو جابر من أقدم الأسرى الأردنيين، بعد أن أمضى في الأسر 20 عاما ونصف العام من الاعتقال.

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وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن "عائلته قد تمكنت خلال سنوات أسره من زيارته مرتين فقط، كما أنه فقد والديه، وشقيقته، خلال هذه السنوات، وحرم من وداعهم، كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم".

وخلال سنوات أسره الطويلة، خاض أبو جابر (44 عاما) وهو من مخيم البقعة عدة إضرابات عن الطعام، وكان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يوما، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته في الأردن.

والأسير أبو جابر هو واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم السلطات الإسرائيلية.

المصدر: عمون

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