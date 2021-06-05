الأردن.. دعوات لحملة بعنوان "نزل القاطع" رفضا لاتفاقية الغاز مع إسرائيل

تنطلق اليوم السبت عند الساعة الـ10 مساء بالتوقيت المحلي في الأردن، حملة بعنوان "نزل القاطع"، تهدف إلى إطفاء الكهرباء عن المنازل ساعة واحدة، رفضا لاتفاقية الغاز مع إسرائيل.

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وتحت "هاشتاغ": "#نزل_القاطع_لترفع_كرامتك"، نشر الناشطون في الأردنيون دعواتهم لهذه الحملة، حيث تصدر هذا "الهاشتاغ" مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع "تويتر" في الأيام الماضية، مرفقا بـ"هاشتاغ" آخر "#غاز_العدو_احتلال".

ودعا الناشطون إلى فصل التيار الكهربائي لمدة ساعة بين 10-11 من مساء اليوم السبت 5 يونيو، رفضا لصفقة الغاز الإسرائيلي، والتي يرونها "أكبر اتفاقية تطبيعية مع الاحتلال"، ويعتبرون أن "اعتماد الأردن على الغز الإسرائيلي يخلق عدم استقرار في الأمن الطاقي ويمس بالسيادة الوطنية، ويمول العدو للاستمرار في ممارسة الانتهاكات على غزة والأقصى".

غدآ السبت الساعة العاشرة مساءً #نزل_القاطع لمدة ساعة للتعبير عن رفضك لأتفاقية العار مع العدو ..#غاز_العدو_احتلال#نزل_القاطع_لترفع_كرامتكpic.twitter.com/P0WJx7FjnY — Lana Ahmad (@LanaAhm41342318) June 4, 2021

#غاز_العدو_احتلال#نزل_القاطع_لترفع_كرامتك#نزل_القاطع

موعدنا يوم السبت القادم ٦/٥ نزلو القاطع لمدة ساعة ، من الساعة ١٠ مساءً للساعة ١١ مساءً ✌🏻 pic.twitter.com/cRlEOEzJzR — أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) June 2, 2021

لا تنسوا #نزل_القاطع التي دعت إليها حركة الأردن ما بين الساعة (10 - 11) مساء اليوم السبت، لرفض الأردنيين اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، ورفض تمويل العدوّ الصهيوني، حيث أن هذه الأموال ستذهب لتمويل جيش الاحتلال الذي يسفك دماء الأهل في فلسطين .#نزل_القاطع_لترفع_كرامتكpic.twitter.com/GmgNdo2fUE — Ꭿ ᎽᎯ 🇵🇸 👩‍🔧 (@princessaya_7) June 5, 2021

المصدر: RT