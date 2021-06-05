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الأردن.. دعوات لحملة بعنوان "نزل القاطع" رفضا لاتفاقية الغاز مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

الأردن.. دعوات لحملة بعنوان
Reuters JEHAD SHELBAK
مواطنون يحملون الأعلام الأردنية والفلسطينية
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تنطلق اليوم السبت عند الساعة الـ10 مساء بالتوقيت المحلي في الأردن، حملة بعنوان "نزل القاطع"، تهدف إلى إطفاء الكهرباء عن المنازل ساعة واحدة، رفضا لاتفاقية الغاز مع إسرائيل.

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وتحت "هاشتاغ": "#نزل_القاطع_لترفع_كرامتك"، نشر الناشطون في الأردنيون دعواتهم لهذه الحملة، حيث تصدر هذا "الهاشتاغ" مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع "تويتر" في الأيام الماضية، مرفقا بـ"هاشتاغ" آخر "#غاز_العدو_احتلال".

ودعا الناشطون إلى فصل التيار الكهربائي لمدة ساعة بين 10-11 من مساء اليوم السبت 5 يونيو، رفضا لصفقة الغاز الإسرائيلي، والتي يرونها "أكبر اتفاقية تطبيعية مع الاحتلال"، ويعتبرون أن "اعتماد الأردن على الغز الإسرائيلي يخلق عدم استقرار في الأمن الطاقي ويمس بالسيادة الوطنية، ويمول العدو للاستمرار في ممارسة الانتهاكات على غزة والأقصى".

المصدر: RT

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