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بعد تسعة أيام على إغلاقه.. إسرائيل تعيد تشغيل حقل "تمار" للغاز بالمتوسط

مال وأعمال

بعد تسعة أيام على إغلاقه.. إسرائيل تعيد تشغيل حقل
Reuters Amir Cohen
محطة طاقة خاصة في إسرائيل، تعمل بالغاز من حقل تمار، أرشيف
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قالت شركة "شيفرون" إن وزارة الطاقة الإسرائيلية أصدرت تعليمات بإعادة تشغيل منصة حقل الغاز البحري تمار، بعد 9 أيام من إغلاقها بسبب عدم الاستقرار في المنطقة.

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وأوضحت "شيفرون" في بيان اليوم الجمعة أن إنتاج منصة تمار، الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا قبالة مدينة أسدود في ساحل جنوب إسرائيل على المتوسط، من المتوقع أن تبلغ طاقتها الكاملة في غضون 36 ساعة من بدء التشغيل.

وتُشغّل "شيفرون" حقل تمار للغاز وتملك 25% فيه، وقد أُغلق في 12 مايو بتعليمات حكومية عقب اندلاع جولة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان حقل تمار قد أنتج 8.2 مليار متر مكعب من الغاز في 2020، منها 7.7 مليار لإسرائيل و0.3 مليار اتجهت إلى مصر و0.2 مليار إلى الأردن، وفقا لبيانات من شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك" التي تملك حصة في هذا الحقل.

وبدأ فجر يوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

المصدر: رويترز 

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