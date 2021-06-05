مركز المصالحة: رصد 39 عملية قصف في إدلب بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 39 انتهاكا ارتكبها المسلحون في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الجمعة، إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 21 عملية قصف في محافظة إدلب و10 عمليات في محافظة اللاذقية و4 عمليات في حماة و4 عمليات في حلب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أرسلت إلى قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية قاذفات استراتيجية من نوع "تو 22 إم 3" في أواخر مايو الماضي.

ونفذت الطائرات الروسية مهام مراقبة الأجواء في منطقة شرقي المتوسط.

المصدر: نوفوستي