لبنان.. مصرع ثلاثة أشخاص غرقا في بركة زراعية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم غرقا بعدما انزلقت سيارتهم إلى بركة لمياه الري جنوبي مدينة صور اللبنانية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن السرعة الزائدة تسببت في انحراف السيارة وسقوطها في بركة زراعية عند مدخل بلدة المنصوري، ما تسبب بمقتل طفل ورجل وامرأة من بلدة دبعال.

وسارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني برفع السيارة من المياه، وانتشال جثث الغرقى الذين فشلت محاولات إنقاذهم.

وأكد الدفاع المدني في المنطقة، أن عمليات البحث انتهت، بعدما تأكدت فرق الإنقاذ من عدم وجود أشخاص آخرين في البركة، التأكد من هوية ركاب السيارة.

المصدر: وكالات