عملية ناجحة لفصل توأمين بورونديين في مستشفى مصري

نجح جراحو مستشفى الدمرداش الجامعي بمصر في فصل توأمين سياميين بورونديين ولدا ملتحميين في منطقة البطن والفخدين والجهاز الهضمي.

وصرح الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش بأن عملية فصل التوأمين أجريت مجانا مع تحمل جامعة عين شمس كافة نفقات الإقامة والعلاج والرعاية الطبية.

وحسب يوسف، يبلغ عمر التوأم الملتصق سنة و3 أشهر وتم فصل مناطق الالتصاق في منطقة البطن والفخدين وبعض الأعضاء المشتركة في الجهاز الهضمي والتناسلي والبولي.

وأكد يوسف أن التحضير لإجراء الجراحة استغرق عاما كاملا منذ استقبال التوأم وعمرهما 3 أشهر وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، حيث تم التواصل مع مستشفيات جامعة عين شمس، نظرا "لكفاءة الأطقم الطبية بها وخبرتهم في مجال عمليات فصل التوائم".

وتابع: استمرت الجهود والمشاورات إلى حين الوصول لمرحلة عملية الفصل التام والتي استغرقت 16 ساعة قام فيها كل فريق طبي بدوره، بدءا من جراحة التجميل ثم جراحة الجهاز الهضمي وجراحة الأطفال، ثم فريق جراحة العظام و التخدير والرعاية المركزة.

وأكد أن حالة التوأم مستقرة ويخضعان للرعاية الطبية الكاملة، مشيدا بجهود الأطباء.

المصدر: المصري اليوم