مجلس الأمن التركي: سنواصل عملياتنا العسكرية في سوريا والعراق

أعلن مجلس الأمن التركي، اليوم الأربعاء، أن تركيا مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية في أراضي كل من سوريا والعراق رغم معارضة سلطات البلدين.

وقال مجلس الأمن التركي، في بيان أصدره عقب اجتماع قاده الرئيس، رجب طيب أردوغان، إن العمليات العسكرية العابرة للحدود التي نفذتها القوات التركية للقضاء على الإرهاب ومصادره، جرت بهدف إرساء الأمن والسلام في أراضي دول الجوار وتركيا ذاتها.

وشدد المجلس على أن تركيا تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الحوار، لكنها ستحتفظ بموقفها من قضية محاربة الإرهاب داخل حدود تركيا وخارجها.

وتابع: "عملياتنا العسكرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية على طول حدودنا الجنوبية وضمان الأمن الحدودي ستتواصل في الفترة المقبلة".

وأوضح البيان أن الحديث يدور عن كل العمليات بما في ذلك "خلف الحدود الجنوبية" حيث ستستمر "بشكل كامل وموسع".

المصدر: "الأناضول" + وكالات