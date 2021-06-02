نائب وزير الخارجية الروسي: الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية قد تستأنف في فصل الصيف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية قد تستأنف في فصل الصيف الجاري.

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وقال نائب الوزير على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF): "إذا كان هناك قرار مبدئي، أعتقد أنه يجب تنفيذه بشكل أسرع في المستقبل القريب".

وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كانت الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية ستستأنف في الصيف، أجاب بوغدانوف: "أعتقد ذلك".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد أن مفتشين من روسيا تحققوا خلال زيارتهم إلى مصر من توفر المقومات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية.

وقال بيسكوف خلال موجز صحفي، أمس الثلاثاء: "صحيح أن هذه الزيارات التفقدية قد تمت وتمكن خبراؤنا من الاطلاع على كل شيء في الميدان. وبعد تقديم كل التقارير اللازمة إلى غرفة العمليات الحكومية ستقوم هذه الأخيرة باتخاذ القرار".

ورفض بيسكوف الحديث عن مواعيد محددة لاستئناف الرحلات، مشيرا إلى أن هذه المسألة تعد من صلاحيات غرفة العمليات.

المصدر: إنترفاكس