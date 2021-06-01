بيسكوف: مفتشون روس دققوا في توفر المقومات اللازمة لاستئناف الرحلات من روسيا إلى منتجعات مصر

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مفتشين من روسيا تحققوا خلال زيارتهم إلى مصر من توفر المقومات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المتجعات المصرية.

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وقال بيسكوف خلال موجز صحفي، اليوم الثلاثاء: "صحيح أن هذه الزيارات التفقدية قد تمت وتمكن خبراؤنا من الاطلاع على كل شيء في الميدان. وبعد تقديم كل التقارير اللازمة إلى غرفة العمليات الحكومية ستقوم هذه الأخيرة باتخاذ القرار".

ورفض بيسكوف الحديث عن مواعيد محددة لاستئناف الرحلات، مشيرا إلى أن هذه المسألة تعد من صلاحيات غرفة العمليات.

ويوم الأحد الماضي وصل مجموعة من الخبراء الروس إلى مصر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه سابقا بين موسكو والقاهرة حول ضمان أمن الرحلات من المطارين الدوليين في منتجعي شرم الشيخ والغردقة على شاطئ البحر الأحمر.

وفي 23 أبريل الماضي، اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي على استئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومنتجعات البحر الأحمر المصرية. وأوائل الشهر الجاري قال السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، إن على سلطات الطيران والأمن المصرية إتمام مجموعة التدابير الضرورية من أجل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بصورة عملية.

وجرى قطع الرحلات الجوية بين البلدين في نوفمبر عام 2015، بشكل كامل، إثر تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء، كانت تنفذ رحلة من شرم الشيخ إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية. وأسفر الحادث الذي وصفته هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بالعمل الإرهابي عن مصرع 217 راكبا كانوا على متن الطائرة، وطاقمها المكون من سبعة أفراد.

المصدر: "تاس"