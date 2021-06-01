المغرب يسجل 394 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 394 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 394، مقارنة مع 108 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 519610 حالات منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 2028 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 7 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 4 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9154 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 403 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 507528 بنسبة تعاف بلغت 97.7.

وأعلنت الحكومة المغربية الاثنين تخفيف القيود الهادفة لاحتواء فيروس كورونا ابتداء من الثلاثاء، وذلك بالسماح بالتجمعات والأفراح والأنشطة الفنية والثقافية والرياضية وفق شروط وضوابط محددة.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء" + وكالات