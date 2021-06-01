الجزائر.. استئناف السفر الجوي جزئيا بعد تعليق دام 14 شهرا

أعادت الجزائر فتح مجالها الجوي جزئيا أمام الرحلات الجوية، بعد إغلاق دام 14 شهرا، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وانطلقت أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى باريس اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تهبط رحلة أخرى لاحقا في العاصمة.

وخيم الحذر الشديد على إعادة الفتح الجزئي، مع رحلات جوية محدودة، وضرورة تقديم نتائج اختبارات كورونا فضلا عن الحجر الصحي.

ويجب على المتجهين إلى الجزائر العاصمة حمل اختبار (بي سي آر) سلبي قبل أقل من 36 ساعة من صعود الطائرة، ويجب أن يخضع جميع الركاب لحجر صحي لمدة خمسة أيام في فندق تطلبه الدولة. كما يتطلب نتيجة اختبار سلبية لمغادرة الفندق.

ويقتصر عدد الرحلات والوجهات الأسبوعية على خمس مدن هي باريس ومرسيليا في فرنسا، وبرشلونة الإسبانية، والعاصمة التونسية تونس واسطنبول.

ومن المتوقع أن تضيف شركات الطيران الأخرى، مثل الخطوط التونسية والخطوط الجوية الفرنسية، رحلات خاصة بها.

المصدر: "أسوشيتد برس"