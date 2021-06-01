إيقاف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى كوبنهاغن

قررت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، إيقاف الرحلات من وإلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وذكرت في بيان صحفي: "بإمكان المسافرين استرجاع تذاكر السفر من جميع مكاتب ووكلاء الحجز التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية من دون أية غرامات مالية".

وأضافت، أن"إمكانية استبدال التذاكر وتغييرها على قطاعات ألمانيا (فرانكفورت، دوسلدورف، برلين) دون دفع أي فروقات مالية".



ولم توضح الشركة في بيانها أسباب إيقاف الرحلات.



المصدر: RT