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ألمانيا والأمم المتحدة تنظمان مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين في 23 يونيو

أخبار العالم العربي

ألمانيا والأمم المتحدة تنظمان مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين في 23 يونيو
Reuters
الأزمة الليبية - أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن ألمانيا والأمم المتحدة ستنظمان مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين يوم الـ23 من يونيو الجاري.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان، إن "الحكومة الانتقالية في ليبيا ستشارك لأول مرة في محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر يناير عام 2020".

من جهتها، ناقشت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأسبوع الماضي، وفي اتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وفي السياق، اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

بدورها شددت ميركل، على أهمية "انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، وأن هذا سيكون إشارة مهمة".

المصدر: "رويترز"

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