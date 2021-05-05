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أردوغان وميركل يتفقان على دعم حكومة الوحدة الليبية

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أردوغان وميركل يتفقان على دعم حكومة الوحدة الليبية
Reuters UMIT BEKTAS
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.
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اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية وسط استعدادات البلاد لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021.

وأفادت الرئاسة التركية، في بيان، بأن أردوغان وميركل أجريا اليوم الأربعاء محادثات افتراضية، حيث بحثا العلاقات بين تركيا وألمانيا والقضايا الإقليمية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال، حسب بيان للرئاسة التركية، أن بلاده "ستواصل دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار ليبيا"، مشددا على استعداد تركيا للتعاون مع ألمانيا في هذا الإطار.

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وأشار أردوغان إلى ضرورة عدم فقدان الزخم الذي اكتسبته العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى تمسك بلاده "بموقفها المعتدل في الوقت الذي تواصل فيه اليونان ممارساتها الاستفزازية".

بدوره، أكد المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية أن ميركل وأردوغان اتفقا على تأييد حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعزيز الجهود لدعم سكان البلاد والإعداد للانتخابات العامة.

وأضاف البيان الألماني أن ميركل قالت لأردوغان إن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون "إشارة مهمة".

المصدر: وكالات

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