رئيس الوزراء الليبي: نهدف لرفع حجم إنتاج النفط إلى ما بين 3 و4 مليون برميل في اليوم

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن سلطات بلاده تسعى لرفع حجم إنتاج النفط إلى ما بين 3 و4 مليون برميل في اليوم.

وفي كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الإيطالي - الليبي بمقر وزارة الخارجية في روما، قال الدبيبة إنه "من الضروري في ليبيا إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط، بهدف إنتاج 3-4 مليون برميل في اليوم".

وأضاف: "يجب أن نعيد إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا"، مشيرا إلى أن "إيطاليا أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف".

ولفت إلى أنه "جاء إلى إيطاليا للاطلاع على الخطوات المستقبلية التي يمكننا اتخاذها معا".

المصدر: "آكي"