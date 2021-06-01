إصابات كورونا في مصر أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 26 أبريل

تراجع مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في مصر، الاثنين، إلى مستوى اقل من 1000 حالة، لأول مرة منذ 26 أبريل.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 984 حالة، مقارنة مع 1119 السبت و1007 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 262650 حالة.

وهذه المرة هي الأولى التي تسجل فيها مصر أقل من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 26 أبريل، حينما بلغ هذا المؤشر 991 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 49 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 51 السبت و46 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 15096 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 780 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 192112 شخصا.

المصدر: RT