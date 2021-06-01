 
مباشر

العراق.. إحباط "عملية إرهابية" في أحد أسواق نينوى

أخبار العالم العربي

العراق.. إحباط
Reuters ESSAM AL-SUDANI
عناصر من الجيش العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qitr

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن إحباط "عملية إرهابية" بدراجة نارية مفخخة في أحد أسواق نينوى.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد دراجة نارية مفخخة في منطقة القراج بناحية مخمور بنينوى مهيأة لاستخدامها بعملية إرهابية تستهدف أحد الأسواق في المحافظة، باشرت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبشكل فوري بمحاصرة منطقة تواجد الدراجة ومداهمة مكان اختبائها".

وأشارت إلى أنه "تم التمكن من ضبطها في أحد أوكار داعش المهجورة مع 2 جلكان معبأ بمادة السي فور، و5 قنابر هاون عيار120 ملم على شكل عبوات ناسفة".

وأضافت أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير الدراجة، والمواد تحت السيطرة".

المصدر: "السومرية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا