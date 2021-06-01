العراق.. إحباط "عملية إرهابية" في أحد أسواق نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن إحباط "عملية إرهابية" بدراجة نارية مفخخة في أحد أسواق نينوى.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد دراجة نارية مفخخة في منطقة القراج بناحية مخمور بنينوى مهيأة لاستخدامها بعملية إرهابية تستهدف أحد الأسواق في المحافظة، باشرت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبشكل فوري بمحاصرة منطقة تواجد الدراجة ومداهمة مكان اختبائها".

وأشارت إلى أنه "تم التمكن من ضبطها في أحد أوكار داعش المهجورة مع 2 جلكان معبأ بمادة السي فور، و5 قنابر هاون عيار120 ملم على شكل عبوات ناسفة".

وأضافت أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير الدراجة، والمواد تحت السيطرة".

المصدر: "السومرية"