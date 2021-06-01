السيسي يستقبل رئيس شركة "لورسن" المختصة في بناء السفن العسكرية

أعلنت القاهرة أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل الاثنين مالك ورئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، بيتر لورسن.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن اللقاء جاء بحضور قائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد، واللواء بحري، محمد إبراهيم، والعقيد بحري، محمد ناجي، وتناول "متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها".

وأوضح راضي أن المحادثات تم خلالها "استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال".

كما ناقش الطرفان "تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية".

وهذه الزيارة هي الثاني للورسن إلى مصر حيث سبق أن التقى السيسي في أغسطس 2020 وزار ترسانة بناء السفن في الإسكندرية.

و"لورسن" شركة ألمانية لصناعة السفن تأسست سنة 1875 على يد فريدريخ لورسن، وتقوم الشركة بصناعة اليخوت والسفن الحربية بأنواعها المختلفة من زوارق الصواريخ وفرقيطات وفرقاطات.

وتقول الشركة إنها تقوم ببناء جميع أنواع السفن السطحية عالية الجودة للبحرية الألمانية، وكذلك للقوات البحرية في جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT + وكالات