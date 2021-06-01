الإمارات تؤكد دعمها جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط

أكدت الإمارات دعمها لـ"جميع الجهود الدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أحمد عبد الرحمن الجرمن، إن بلاده "تدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا الجرمن السلطات الإسرائيلية إلى "خفض التصعيد والحفاظ على الهوية الدينية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة"، مشددا على "حرمة المسجد الأقصى الشريف و عدم تهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح".

وأعرب عن ارتياح الإمارات للبيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 مايو 2021 الداعم لوقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع، مشددا في هذا السياق على "ضرورة تقديم مساعدات طارئة للمتضررين، والاستجابة لنداء أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة العمل على نطاق أوسع مع الأمم المتحدة لتطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم لإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام التي تدعم الشعب الفلسطيني وتقوي مؤسساته".

وطالب "بمواصلة العمل الدبلوماسي لحث طرفي النزاع على البدء في مسار تفاوضي جدي لبناء الثقة اللازمة، بما يضمن الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة".

المصدر: "وام"