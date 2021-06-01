قائد الجيش الجزائري يدعو أفراد القوات المسلحة إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، أفراد القوات المسلحة إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، والحرص على "إفشال أي مخططات قد تستهدفها".

وقال خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى بمدينة البليدة: "ستعيش بلادنا بعد أيام قليلة استحقاقا انتخابيا هاما يتمثل في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من شهر يونيو، وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لبلادنا ولشعبنا، وبمثابة محطة أخرى واعدة على مسار بناء الجزائر الجديدة، هذه الانتخابات التي تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير، الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية، وزكاه الشعب الجزائري عبر الاستفتاء".

وأضاف أن "واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي وفقا لقوانين الجمهورية، ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني، من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية".

وحث شنقريحة "القيادات كافة على التطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العليا في هذا الشأن، والسهر على إفشال أي مخطط أو عمل قد يستهدف التشويش على هذه الانتخابات، أو التأثير على مجرياتها".

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية