السيسي: نبذل جهدا كبيرا لتثبيت التهدئة في غزة ويجب إنهاء الانقسام الفلسطيني

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تبذل جهدا كبيرا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد تحت مظلة "منظمة التحرير الفلسطينية".

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وأفادت وكالة "الشرق الأوسط" المصرية الحكومية بأن السيسي قال، في تصريحات نقلها وزير المخابرات لمصري، الواء عباس كامل، خلال زيارته اليوم الاثنين إلى غزة ولقائه مع قادة الفصائل الفلسطينية في القطاع، إن "مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة، والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجها الدعوة إلى كل القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة".

وأكد السيسي، حسب الوكالة، "على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير"، مشددا على "الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته"، كما لفت أن "مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت".

وأشار الرئيس المصري إلى "أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني"، مشددا على" ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة".

وتقود مصر جهود الوساطة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين وضع حدا لتصعيد حاد لصراعهما في وقت سابق من مايو، يعتبر الأخطر منذ العام 2014.

والأحد ناقش رئيس هيئة المخابرات المصرية مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في القدس آخر التطورات حول قطاع غزة، بما في ذلك إقامة آليات خاصة بمنع حركة "حماس" من تعزيز قدراتها العسكرية.

المصدر: "وكالة أنباء الشرق الأوسط" + وكالات