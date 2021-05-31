بالفيديو.. سقوط رجل أمن سعودي خلال محاولة إنقاذ مواطن من الانتحار

تداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة رجل أمن سعودي منع مواطن في مدينة رفحاء من الانتحار في حادث أسفر عن سقوطهما ووفاة الرجل وإصابة الشرطي.

ووقعت الحادثة، مساء السبت عندما حضر رجال أمن إلى مبنى سكني يقع بالقرب من ناد رياضي في رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد تلقي بلاغ عن سعي مواطن سعودي خمسيني إلى الانتحار.

وأوضح مغردون ووسائل إعلام سعودية أنه خلال محاولة رجل أمن منع الشخص من الانتـحار سقط هو الآخر، وتعرض لإصابات خفيفة، بينما تمكن المواطن من إلقاء نفسه من أعلى المبنى ما أدى إلى وفاته.

وفتحت الشرطة السعودية تحقيقا في الحادثة لمعرفة تفاصيلها، فيما لم تتضح بعد دوافع الانتحار.

شاب في رفحاء حاول مساعدة شخص يريد الانىحار ولكنه قام برميه من فوق السطح pic.twitter.com/lMSL747eMD — ًفصلهز (@f9lhz) May 30, 2021

الشعب وصل الى حد الانتحار بسبب أزمات التي تلتف حول حياتهم من أزمات الاقتصادية والبطالة و.. و تركي آل الشيخ وسيده محمد بن سلمان يريدون حل هذه الأزمات بحفلات موسيقية وماجنة..



شاب في رفحاء حاول مساعدة شخص يريد الانتحار ولكنه قام برميه من فوق السطح .. @Dr_Utaybi ✍ pic.twitter.com/jNmxf1T7q7 — د.محمد الدوسري (@Saudi4_1) May 30, 2021

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