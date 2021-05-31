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بالفيديو.. سقوط رجل أمن سعودي خلال محاولة إنقاذ مواطن من الانتحار

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. سقوط رجل أمن سعودي خلال محاولة إنقاذ مواطن من الانتحار
Reuters al-marsd.com
سقوط رجل أمن سعودي خلال محاولة إنقاذ مواطن من الانتحار.
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تداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة رجل أمن سعودي منع مواطن في مدينة رفحاء من الانتحار في حادث أسفر عن سقوطهما ووفاة الرجل وإصابة الشرطي.

ووقعت الحادثة، مساء السبت عندما حضر رجال أمن إلى مبنى سكني يقع بالقرب من ناد رياضي في رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد تلقي بلاغ عن سعي مواطن سعودي خمسيني إلى الانتحار.

وأوضح مغردون ووسائل إعلام سعودية أنه خلال محاولة رجل أمن منع الشخص من الانتـحار سقط هو الآخر، وتعرض لإصابات خفيفة، بينما تمكن المواطن من إلقاء نفسه من أعلى المبنى ما أدى إلى وفاته.

وفتحت الشرطة السعودية تحقيقا في الحادثة لمعرفة تفاصيلها، فيما لم تتضح بعد دوافع الانتحار.

وسائل إعلام سعودية + "تويتر"

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