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عباس يعين سمير الرفاعي سفيرا لفلسطين لدى سوريا

أخبار العالم العربي

عباس يعين سمير الرفاعي سفيرا لفلسطين لدى سوريا
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سمير الرفاعي مؤديا اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أدى سمير الرفاعي، اليمين القانونية، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفيرا لدى الجمهورية السورية.

وحضر مراسم أداء اليمين القانونية، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأحد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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ونعت السفارة الفلسطينية بدمشق في 17 أبريل الماضي السفير الفلسطيني محمود الخالدي الذي فارق الحياة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقالت السفارة الفلسطينية في بيان إن "السفير الخالدي توفي بمشفى يافا بدمشق وستتم مراسم دفنه يوم الجمعة في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك بدمشق".

 

المصدر: "وفا" + RT

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