قطر وتونس تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية

بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ورئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، اليوم الأحد، سبل تطوير التعاون بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية القطرية أن الشيخ خالد بن خليفة، عقد جلسة مباحثات بالديوان الأميري اليوم مع نظيره التونسي هشام المشيشي.

وأضافت أن الجانبين بحثا علاقات التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.

وكان المشيشي قد وصل إلى قطر مساء الجمعة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الدوحة، حسب ما أعلنت رئاسة الحكومة التونسية.

وقالت الحكومة التونسية في بيان على حسابها في "فيسبوك" إن الزيارة تمثل فرصة مهمة "لمزيد من تدعيم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي".

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يعقد مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة في الجمهورية التونسية الشقيقة جلسة مباحثات بالديوان الأميري، وتم خلال الجلسة بحث علاقات التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات. #قناhttps://t.co/s0TT0yz1Kupic.twitter.com/XuCDRKwbGN — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 30, 2021

المصدر: وكالات