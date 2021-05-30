لأول مرة منذ أسبوعين.. الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تحت الألف

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية إلى ما تحت عتبة الألف حالة، لأول مرة منذ أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 907 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1106 إصابات في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 16 مايو.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (907) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1201) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (432,138) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/KLUzMyNtL0 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 30, 2021

ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 13 وفاة جديدة ناجمة عن مرض" كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 14 وفاة أمس)، فيما تماثل 1201 مريض للشفاء.

وسجلت المملكة العربية السعودية إجمالا منذ بداية الجائحة 449191 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 7347 حالة وفاة، و432138 حالة شفاء، و9706 حالات نشطة، منها 1408 مرضى في حالة حرجة.

المصدر: RT