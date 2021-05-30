دمشق تدين "الاستهداف الممنهج" ضد بيلاروس

أدانت سوريا "بأشد العبارات" ما وصفته بالاستهداف الممنهج لجمهورية بيلاروس و"التدخل في شؤونها من قبل الولايات المتحدة وأدواتها من الدول الغربية"

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ونقلت وكالة سانا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن بلاده "تعرب عن تضامنها الكامل مع بيلاروسيا الصديقة وتدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لسلوك الولايات المتحدة وأدواتها والذي يشكل تهديدا جديا للأمن والسلم الدوليين"

وكانت واشنطن أعلنت أنها ستفرض عقوبات على بيلاروس على خلفية الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب في مينسك واعتقال ناشط معارض كان على متنها.

كما اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة عقوبات جديدة محتملة ضد بيلاروس.

وتشمل العقوبات الأمريكية شركات ومسؤولين في حكومة بيلاروس.

المصدر: وكالات