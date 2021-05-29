البحرين.. 3274 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البحرين يوم السبت، تسجيل 16 حالة وفاة و3274 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت وزارة الصحة البحرينية أن "الحالات المسجلة 3274، منها 1275 حالة لعمالة وافدة، و1988 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و11 حالة قادمة من الخارج".

كما تعافت 2533 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 205962.

وبينت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 291 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 412 حالة، في حين أن 28507 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 28798 حالة قائمة.

المصدر: وزارة الصحة البحرينية