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مراسلنا: تحريك قوات خاصة بالجيش العراقي إلى المنطقة الخضراء بسبب التوتر بين الحشد الشعبي والكاظمي

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مراسلنا: تحريك قوات خاصة بالجيش العراقي إلى المنطقة الخضراء بسبب التوتر بين الحشد الشعبي والكاظمي
Reuters ABDULLAH SULAIMAN
الجيش العراقي
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أفاد مراسلنا في العراق بأنه تم تحريك اللواء الأول قوات خاصة في الجيش العراقي إلى المنطقة الخضراء، بسبب التوتر بين "الحشد الشعبي" ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال مراسل RT، إن "القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، أمر بتحريك اللواء الأول قوات خاصة إلى المنطقة الخضراء الحكومية ومحيطها لبسط الأمن".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي لتعزيز وجود القوات الأمنية العراقية داخل المنطقة الخضراء على خلفية التوتر الأخير مع الحشد الشعبي".

وأكد مصدر عراقي، السبت، أن التوتر بين الكاظمي، والحشد الشعبي الذي فرض أكثر من شرط على الكاظمي، لم ينته.

واتهم تحالف "الفتح" في العراق، الخميس الماضي، الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى الديكتاتورية.

وشهدت العلاقة بين الكاظمي والحشد الشعبي، توترا خلال الأيام الماضية، على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد، قاسم مصلح.

المصدر: RT

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