أردوغان: بناء قناة اسطنبول سيبدأ في أواخر يونيو تقريبا

ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن السلطات تخطط لإجراء مراسم إطلاق بناء قناة اسطنبول، التي ستلتف على مضيق البوسفور، في أواخر شهر يونيو.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال افتتاح برج تشامليجا التلفزيوني في اسطنبول: "سنضع الحجر الأول في بناء قناة اسطنبول في أوائل يونيو تقريبا. لا شك في أن يكون هناك من يشعر بقلق من هذا المشروع الضخم، لكن هذا الأمر لن يوقفنا".

وأشار أردوغان إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيزيد من الأهمية الاستراتيجية لاسطنبول، مضيفا: "سترون 6 جسور فوق القناة، وسيتم بناء مدينتين على الساحلين الأيمن والأيسر لهذا الشريان المائي الاصطناعي لتزينا صورة اسطنبول".

ويمثل مشروع قناة اسطنبول، التي من المخطط أن تربط بشكل مباشر بحر مرمرة بالبحر الأسود التفافا على مضيق البوسفور، أكبر مبادرة في البنية التحتية التركية على مدى تاريخ البلاد، ومن أهم الخطط التي تعمل عليها إدارة أردوغان، الذي أعلن عن هذه الفكرة لأول مرة عام 2011.

المصدر: "الأناضول" + وكالات