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برايس: الولايات المتحدة غاضبة من العنف ضد المتظاهرين العراقيين

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برايس: الولايات المتحدة غاضبة من العنف ضد المتظاهرين العراقيين
Reuters JAS
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان يوم الخميس، إن الولايات المتحدة غاضبة من مواجهة المتظاهرين العراقيين المسالمين بالتهديدات و"العنف الوحشي".

وأضاف: "إننا نرحب بكل جهد من قبل الحكومة لمحاسبة الميليشيات والبلطجية والجماعات الأهلية على هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك لاعتداءهم على سيادة القانون".

وقالت مصادر أمنية وطبية إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر يوم الثلاثاء عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط بغداد.

المصدر: "رويترز"

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