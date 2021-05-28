قطر تتحدث عن تعاونها مع مصر حول الملف الفلسطيني

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تعاون بلاده مع ‎مصر "أفرز نتائج فعالة في ما يتعلق بالملف الفلسطيني".

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وقال آل ثاني، في مقابلة مع قناة "العربي" نشرت الخميس، إن علاقات قطر مع مصر "مرت بتوترات عديدة"، مشيرا إلى أن "الدوحة حافظت دائما على الحد الأدنى من التواصل، والتعاون مع القاهرة أفرز نتائج فعّالة في ما يتعلق بالملف الفلسطيني".

وأوضح وزير الخارجية القطري: "تحركنا بالتنسيق مع مصر بعد اندلاع الحرب بقطاع ‎غزة، لإيجاد حل والوصول إلى تهدئة".

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة لحرب غزة طرحت مبادرات عدة لوقف إطلاق النار "قوبلت بتعنت إسرائيلي"، مؤكدا أن التنسيق تركز مع مصر والأردن للوصول إلى وقف إطلاق النار، كما جرى التواصل مع "حماس" والفصائل الفلسطينية كافة، وكذلك السلطة الفلسطينية، من أجل حثها على التعاون مع مبادرة وقف إطلاق النار.

وشدد على أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لم يشمل تقديم "أي تنازلات، معتبرا أنه يمثل حلا مؤقتا مرتبطا باستمرار الاستفزازات من قبل إسرائيل.

ولفت إلى وجود دعوات من قبل المجتمع الدولي لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أنه "بالنسبة لقطر، الحل العادل للقضية الفلسطينية يعتمد على مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وأي تغيير في المبادرة يجب أن يحظى بقبول الأطراف، والأهم الطرف الفلسطيني".

وتعتبر قطر، التي لها علاقات وثيقة مع حركة "حماس"، من أكبر المساعدين الخارجيين لقطاع غزة، وشاركت في جهود وساطة قادتها مؤخرا مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

المصدر: "العربي" + وكالات