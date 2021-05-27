الملحن سمير صفير بعد وصوله من السعودية إلى بيروت: رئيس الجمهورية أنقذني

قال الملحن اللبناني سمير صفير، في تصريح بعد عودته إلى لبنان من السعودية، أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أنقذه.

وصفير الذي كان موقوفا في السعودية، شدد على أنه يحترم كل بلد وقوانينه، ولم يتكلم عن ​السعودية​، إنما عن الشؤون الداخلية في ​لبنان​"، مشيرا إلى أن سبب توقيفه في السعودية يعود إلى العام 2013 عندما قال "مزحة" في أحد البرامج الفكاهية.

وقال: "قد يكون هناك من حرض عليَّ من الداخل اللبناني"، مبينا أنه لم يتوقع أن يتم احتجازه في السعودية.

وكشف أنه تم التحقيق معه من قبل 4 محققين، والحديث كان سياسيا و"سُئلت إذا كانت لي علاقة بالجناح العسكري لحزب​ الله،​ وقد قلت إنني مع الجيش وضد الأحزاب المسلحة"، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية انقذني، بالاضافة الى ​اللواء عباس ابراهيم​، وقائد الجيش ​العماد جوزيف عون".

المصدر: موقع "النشرة"