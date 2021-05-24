إعلام لبناني: السعودية ستفرج عن الملحن سمير صفير

أفادت وكالة الأنباء "المركزية" اللبنانية، بنجاح الاتصالات بين بيروت والرياض في شأن الإفراج عن الملحن اللبناني سمير صفير، على أن يتم إطلاق سراحه اليوم الاثنين ليعود إلى بلاده.

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من جهة أخرى، كشف الصحفي في جريدة "الأخبار" اللبنانية، رضوان مرتضى في تغريدة له عبر "تويتر"، أن "الأمن السعودي نقل صفير من سجن الذهبان إلى سجن الشميسي المشهور بأنه سجن مؤقت للترحيل"، مشيرا إلى معلومات تفيد بأن "صفير وقع على أوراق ترحيله".

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن "اعتقال صفير في السعودية بسبب مواقفه السياسية الحادة من المملكة عبر الإعلام"، وقالت جريدة "الأخبار" حينها إن "السطات السعودية اعتقلت صفير بعد وصوله إلى المملكة تلبية لدعوة تلقاها من أحد المسؤولين في الرياض".

وتشهد العلاقات اللبنانية - السعودية مؤخرا توترا، على خلفية ضبط شحنات مخدرات متوجهة من لبنان إلى السعودية موضبة عبر الخضر، ما دفع السلطات السعودية إلى وقع استيرادها من لبنان، يضاف إليها الأزمة الدبلوماسية الأخيرة التي نتجت عن تصريحات لوزير الخارجية شربل وهبة حيث اتهم دول الخليج بتمويل "داعش" واصفا السعوديين بـ "البدو" ما دفع إلى استقالته.

المصدر: المركزية