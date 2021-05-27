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مصر.. لحظة القبض على مسؤول كبير بدمياط أثناء تلقيه رشوة مالية كبيرة (فيديو)

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مصر.. لحظة القبض على مسؤول كبير بدمياط أثناء تلقيه رشوة مالية كبيرة (فيديو)
Reuters
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أكدت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة دمياط المصرية تمكنت من ضبط مسؤول كبير بشركة مياه الشرب بدمياط أثناء استلامه مبلغ 3 ملايين جنيه مصري رشوة مالية .

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وكانت معلومات قد وردت لفرع الرقابة الإدارية حول اتفاق بين مسؤول كبير بشركة مياه الشرب بدمياط وأحد الأشخاص بالاستجابة لمطلبه مقابل رشوة مالية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المكالمات وضبط المتهم ومعه السيارة وبداخلها الرشوة المالية أمام أحد محلات الصرافة بمدينة دمياط، حسب ما أفادت صحيفة "المصري اليوم".

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة وملابساتها.

المصدر: "المصري اليوم"+RT

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