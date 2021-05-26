السعودية.. إحباط محاولتي تهريب أكثر من 1.6 كيلوغرام من الكوكايين

تمكنت السلطات السعودية من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من 1.6 كيلوغرام، حيث عثر عليها مخبأة في أحشاء رجل وامرأة عند قدومهما إلى المملكة.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، تمكنت من ضبط وإحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدرة، بلغت أكثر من 1.6 كيلوغرام، حيث عثر عليها مخبأة في أحشاء رجل وامرأة عند قدومهما إلى المملكة".

وأوضحت الهيئة أنه "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المفتش بإحدى السيدات التي كانت ضمن الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه وذلك بإجراء عملية الفحص عبر جهاز فحص الأحشاء بالأشعة، جرى التأكد من نتيجة الفحص التي أثبتت إيجابيتها، حيث عثر بداخل أحشائها على 60 كبسولة تحتوي جميعها على 683.5 غرام من مادة الكوكايين المخدرة".

وأضافت أنه "جرى إحباط محاولة ثانية لتهريب كمية أخرى من مادة الكوكايين بالطريقة ذاتها داخل 80 كبسولة تحتوي على 918.5 غرام داخل أحشاء أحد المسافرين القادمين من خارج المملكة".

المصدر: "عكاظ"