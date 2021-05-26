"حماس": جهود روسيا في المنطقة مقدرة ومعتبرة وتنسيقنا معها سيكون عالي المستوى

أشاد يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، بجهود روسيا في الشرق الأوسط، مؤكدا أن السياسة الروسية كانت مؤثرة في المنطقة مؤخرا.

وقال السنوار في تصريح إن "جهود روسيا في المنطقة مقدرة ومعتبرة، وهي لاعب دولي كبير ومؤثر".

وأضاف أن "سياسة روسيا كانت مؤثرة في المنطقة خلال السنوات الماضية، وتحديدا خلال الأيام الماضية"، في إشارة إلى فترة التصعيد العسكري بغزة.

ولفت إلى أن "مستوى التنسيق بين "حماس" وروسيا سيكون على مستوى عال خلال الفترة القادمة".

المصدر: RT