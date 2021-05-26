مصدر عسكري سوداني ينفي اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

نفى مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى، ما تردد من أنباء عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة "باسندة" الحدودية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن "تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة"، مشيرا إلى أن "الوضع مستقر بالمنطقة الحدودية".

وأوضح: "هناك زيارة ميدانية من وفد رفيع المستوى بالجيش السوداني فقط إلى مناطق (تايا، أم راكوبة، وشايبيت)، وأن الأوضاع مستقرة بالمنطقة".

يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم، بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة "باسندة" الحدودية.

يشار إلى أن العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا تشهد في الآونة الأخيرة توترات بالغة على الحدود الشرقية بينهما، وتحديدا في منطقة الفشقة، وذلك عقب انتشار الجيش السوداني في تلك المنطقة للمرة الأولى منذ عام 1995، حيث استرد الجيش مساحات كبيرة من قوات وميليشيات إثيوبية.

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT + "الشروق"