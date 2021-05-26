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سوريا.. منافسا الأسد يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة (صور + فيديو)

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سوريا.. منافسا الأسد يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة (صور + فيديو)
Reuters
سوريا.. مرشحا انتخابات الرئاسة يدليان بصوتيهما
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أدلى المرشحان عبد الله سلوم ومحمود أحمد مرعي بصوتيهما اليوم في انتخابت الرئاسة في سوريا.

وأدلى سلوم، وهو وزير سابق ونائب سابق عن الحزب الاشتراكي بصوته في مركز الاقتراع في مجلس الشعب السوري.

سوريا.. منافسا الأسد يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة (صور + فيديو)مرشح انتخابات الرئاسة في سوريا عبد الله سلوم عبد الله

كما أدلى المرشح لانتخابات الرئاسة السورية المعارض محمود أحمد مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية، بصوته في الانتخابات بمركز مدرسة جودت الهاشمي في دمشق.

وقال إثر الإدلاء بصوته: "للمرة الأولى مرشح معارضة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة في سوريا ويعبر عن رأيه".

ودعا المرشح المعارض كل السوريين للنزول إلى مراكز الاقتراع وانتخاب الأكفأ لقيادة البلاد، مضيفا: "نريد سوريا ديمقراطية تعددية تداولية".

سوريا.. منافسا الأسد يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة (صور + فيديو)
Reuters

المصدر: وكالات

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