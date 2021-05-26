سوريا.. منافسا الأسد يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة (صور + فيديو)

أدلى المرشحان عبد الله سلوم ومحمود أحمد مرعي بصوتيهما اليوم في انتخابت الرئاسة في سوريا.

وأدلى سلوم، وهو وزير سابق ونائب سابق عن الحزب الاشتراكي بصوته في مركز الاقتراع في مجلس الشعب السوري.

كما أدلى المرشح لانتخابات الرئاسة السورية المعارض محمود أحمد مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية، بصوته في الانتخابات بمركز مدرسة جودت الهاشمي في دمشق.

وقال إثر الإدلاء بصوته: "للمرة الأولى مرشح معارضة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة في سوريا ويعبر عن رأيه".

ودعا المرشح المعارض كل السوريين للنزول إلى مراكز الاقتراع وانتخاب الأكفأ لقيادة البلاد، مضيفا: "نريد سوريا ديمقراطية تعددية تداولية".

Reuters

المصدر: وكالات