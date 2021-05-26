الجيشان المصري والباكستاني يتدربان على استهداف المقاتلات لأول مرة

أعلنت وزارة الدفاع المصرية انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني (حماة السماء - 1) لقوات الدفاع الجوي.

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وأوضح الجيش أن فعاليات التدريب المصري الباكستاني (حماة السماء - 1) لقوات الدفاع الجوى المشتركة، ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ويستمر لعدة أيام.

ووفقا للقوات المصرية يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب بما يساهم فى الوصول بالقوات المشتركة للإحترافية العالية، وتحقيق أقصى استفاده ممكنة من التدريب بالشكل الذي يؤدي إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

يأتي تدريب (حماة السماء - 1) في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، ولتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.

المصدر: RT