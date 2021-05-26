وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع مصر من أجل أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كلمة خلال زيارة إلى القاهرة، إن الولايات المتحدة ومصر تعملان معا من أجل السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن.

إقرأ المزيد

وأضاف خلال مناسبة في السفارة الأمريكية في القاهرة أن مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضح أنه اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع كبار المسؤولين المصريين في القاهرة اليوم الأربعاء، في إطار جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي أنهى أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وأوضح: "أجرينا محادثة جيدة ومكثفة للغاية مع الرئيس المصري، والعمل الجاد للحد من التوترات واستقرار الضفة الغربية في القدس وتقديم المساعدة، والمساعدات الإنسانية، ومساعدات إعادة الإعمار للشعب الفلسطيني في غزة في في أعقاب الأحداث خلال الأسبوعين الماضيين".

وتابع: "أعتقد أننا نؤمن بشدة بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على قدم المساواة العيش في أمان وأمن للتمتع بتدابير متساوية من الحرية والفرص والكرامة"

وتعهد أمس الثلاثاء بأن تقدم الولايات المتحدة مساعدات جديدة للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، تشمل مساعدة فورية قيمتها 5.5 مليون دولار، ونحو 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تتخذ من القطاع مقرا.

وقال أيضا إن الولايات المتحدة تعتزم التأكد من عدم استفادة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة وتصنفها واشنطن منظمة إرهابية، من المساعدات الإنسانية.

المصدر: RT + رويترز