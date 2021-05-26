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مصدر عراقي لـRT: العوائل التي نقلت من مخيم الهول ليست عوائل "داعش"

أخبار العالم العربي

مصدر عراقي لـRT: العوائل التي نقلت من مخيم الهول ليست عوائل
أرشيف
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أكد مصدر حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، أن العوائل التي نقلت أمس من مخيم "الهول" في سوريا إلى العراق، ليست عوائل تنظيم "داعش".

وقال لـRT، إن "هذه الوجبة التي نقلت، هي ضمن وجبات يتم نقلها منذ عام 2017، لكننا توقفنا عن ذلك عندما بدأت جائحة كورونا، والمعلومات التي تشير إلى أنها عوائل داعش، غير صحيحة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية العراقية أجرت تدقيقا كاملا لهذه العوائل، ولم تؤشر أي مخالفة أمنية عليها، أو انتماء أحد أفرادها إلى تنظيم داعش".

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وكشفت السياسية العراقية، فيان دخيل، أمس الثلاثاء، عن عودة بعض عائلات عناصر تنظيم "داعش" من مخيم "الهول" في سوريا إلى مخيم "الجدعة" في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وفي وقت سابق، أكد محافظ نينوى في العراق نجم الجبوري وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم الهول في سوريا.

المصدر: RT

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