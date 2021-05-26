تأجيل سفر نواب كويتيين في مهمة خاصة إلى تركيا

أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي فرز محمد المطيري أن سفر زملائه النواب إلى تركيا تأجل بسبب الوضع الصحي هناك.

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واشار النائب الكويتي إلى أن قرار التأجيل جاء بعد الاتصال بمن وصفهم بالإخوة في تركيا، "وشرحهم لنا خطورة الوضع الصحي القائم في تركيا حاليا، وصعوبة التجمع في مكان واحد بسبب الإجراءات الأمنية والحظر الكلي المصاحب للوضع الصحي الذي سيطبق من السبت القادم هناك".

بعد الاتصال بالإخوة في تركيا وشرحهم لنا خطورة الوضع الصحي القائم في تركيا حالياً، وصعوبة التجمع في مكان واحدبسبب الاجراءات الامنية والحظر الكلي المصاحب للوضع الصحي الذي سيطبق من السبت القادم هناك قرر الزملاء النواب تأجيل الذهاب ،وتحديد موعد آخر بعد عودة الحياة الطبيعية هناك — فرز محمد المطيري (@Frz_aldaihani) May 25, 2021

وكان النائب المطيري قد كتب يوم 11 مايو على حسابه في "تويتر" مفيدا بأنه اجتمع "والاخوة النواب للتباحث حول قضية إخواننا في دخول المجلس وأجرينا اتصالا هاتفيا بالأخوة النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وسالم النملان ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس لرسم المساعي حول العفو واتفقنا على توجّه وفد نيابي إلى تركيا في القريب العاجل آملين أن تتكلل الجهود بالنجاح".

يشار إلى أن الحديث يدور حول نواب كويتيين يوصفون بالمعارضين كانوا أدينوا في قضية اقتحام مجلس الأمة وفي قضايا أمنية أخرى، سافر عدد منهم إلى تركيا، فيما عاد البعض منهم وسلموا أنفسهم للسلطات في تسويات بالخصوص.

وكان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر قد أصدر عفوا عمن استجاب لشروط السلطات من بينهم النائبان السابقان وليد الطبطبائي وفهد الخنة.

المصدر: تويتر