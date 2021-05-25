نائب كويتي يرفع عبارة "ارحل" في مجلس الأمة؟ (صور)

رفع النائب الكويتي، صالح المطيري، أثناء تواجده اليوم الثلاثاء في قاعة مجلس الأمة، لافتة كتب عليها عبارة "ارحل".

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وفي تصريح صحفي، علق صالح المطيري على الحدث، وقال: "ما قمنا به ليست غوغائية بل رسالة مفادها ارحل، والاحتجاج السلمي يختصر بكلمة "ارحل" يا رئيس الوزراء".

وأضاف: "عدم حضور الحكومة رسالة ويرد عليها برسالة، وهي أن الكويت تستحق الأفضل".

النائب صالح المطيري يرفع لافتة خلال تواجده في قاعة المجلس مكتوب عليها "إرحل"#مجلس_الأمةpic.twitter.com/hipIXE7vGk — مباشر نيوز (@mobashernewss) May 25, 2021

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، رفع الجلسة اليوم الثلاثاء، بعدما أبلغته الحكومة بعدم الحضور، بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء في المجلس.

القبس تنشر 30 صورة عن لحظة جلوس نواب على مقاعد الحكومة.. داخل #مجلس_الأمةhttps://t.co/d4o2yGpyBCpic.twitter.com/Rnw7xk8UVv — القبس (@alqabas) May 25, 2021