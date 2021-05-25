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نائب كويتي يرفع عبارة "ارحل" في مجلس الأمة؟ (صور)

أخبار العالم العربي

نائب كويتي يرفع عبارة
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
مبنى مجلس الأمة الكويتي في مدينة الكويت
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رفع النائب الكويتي، صالح المطيري، أثناء تواجده اليوم الثلاثاء في قاعة مجلس الأمة، لافتة كتب عليها عبارة "ارحل".

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وفي تصريح صحفي، علق صالح المطيري على الحدث، وقال: "ما قمنا به ليست غوغائية بل رسالة مفادها ارحل، والاحتجاج السلمي يختصر بكلمة "ارحل" يا رئيس الوزراء".

وأضاف: "عدم حضور الحكومة رسالة ويرد عليها برسالة، وهي أن الكويت تستحق الأفضل".

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، رفع الجلسة اليوم الثلاثاء، بعدما أبلغته الحكومة بعدم الحضور، بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء في المجلس.  

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